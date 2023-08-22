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Завершились съемки фильма "Полярис" с Хоакином Фениксом и Руни Марой. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на слова режиссера кинокартины Линн Рэмзи.

"Этот фильм – воссоединение Хоакина Феникса и Рэмзи, которые в последний раз работали вместе над детективным триллером "Тебя здесь никогда не было" в 2017 году", – отмечается в сообщении.

За сценарий к фильму "Тебя здесь никогда не было" Рэмзи совместно с соавтором Джонатаном Эймсом получила награду Каннского кинофестиваля. В свою очередь, Феникса признали "Лучшим актером".

Для режиссера картина "Полярная звезда" станет первым почти за 25 лет проектом, сценарий к которому она написала самостоятельно.

Пока подробности сюжета нового фильма остаются в тайне. Но известно, что Феникс сыграл роль фотографа, чей путь пересекается с дьяволом в Аляске. Напарницей Феникса по картине стала актриса и его жена Руни Мара. "Полярная звезда" стала четвертым их совместным проектом. Пара снялась в фильмах "Она", "Не волнуйся, он далеко не уйдет" и "Мария Магдалина".

В СМИ отметили, что Рэмзи сейчас работает над экранизацией рассказа "Каменная подстилка" из одноименного сборника рассказав Маргарет Этвуд ("Рассказ служанки"), где главные роли сыграли Джулианна Мур и Сандра О. Также режиссер сосредоточена на проекте "Умри, любовь моя" с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Эта картина станет экранизацией одноименной книги Арианы Харвич.

Кроме того, Рэмзи планирует снять новую версию "Моби Дика", действие которого будет происходить в космосе, передает Variety. Даты выходов фильмов режиссера пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что американская компания Netflix на своем YouTube-канале опубликовала дебютный тизер аниме "Скотт Пилигрим против всех". Производством картины занимается японская анимационная студия Science SARU. Ее режиссером стал исполнительный продюсер оригинального фильма "Скотт Пилигрим против всех" Эдгар Райт. Премьера картины на платформе Netflix запланирована на 17 ноября.



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