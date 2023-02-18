"Тайны души": Екатерина Образцова

Театр кукол ассоциируется у зрителя с его легендарным основателем и знаменитыми часами на фасаде здания. Бессменный руководитель театра Сергей Образцов влюбил в своих кукол в прямом смысле весь мир. За многолетнюю работу в театре он получил немало престижных наград и титулов, но, пожалуй, самым дорогим для него был Орден Улыбки, основанный в Польше в 1968 году. Он присуждался людям, приносящим детям радость.

Династию Образцовых в театре кукол сегодня продолжает внучка. Она трепетно хранит память о своем деде. К 120-летию со дня его рождения Екатерина Образцова поставила спектакль о жизни и творчестве доброго волшебника – Сергея Образцова.

Об этом – в программе "Тайны души".