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18 февраля, 16:00

Культура

"Тайны души": Екатерина Образцова

"Тайны души": Екатерина Образцова

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Театр кукол ассоциируется у зрителя с его легендарным основателем и знаменитыми часами на фасаде здания. Бессменный руководитель театра Сергей Образцов влюбил в своих кукол в прямом смысле весь мир. За многолетнюю работу в театре он получил немало престижных наград и титулов, но, пожалуй, самым дорогим для него был Орден Улыбки, основанный в Польше в 1968 году. Он присуждался людям, приносящим детям радость.

Династию Образцовых в театре кукол сегодня продолжает внучка. Она трепетно хранит память о своем деде. К 120-летию со дня его рождения Екатерина Образцова поставила спектакль о жизни и творчестве доброго волшебника – Сергея Образцова.

Об этом – в программе "Тайны души".

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