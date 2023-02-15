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В мире

Новости мира: Бэнкси презентовал новое граффити по случаю Дня святого Валентина

Новости мира: Бэнкси презентовал новое граффити по случаю Дня святого Валентина

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Новое граффити на тему домашнего насилия представил британский уличный художник Бэнкси в День святого Валентина. Граффити нарисовано на доме в южном английском городе Маргит. Фотографию работы "Тушь на День святого Валентина" художник опубликовал в соцсетях, где она набрала около миллиона лайков.

Местные жители рассказали, что накануне праздника видели фургон разнорабочих. Такие машины Бэнкси часто использует для прикрытия.

Власти США пытаются умолчать про экологическую катастрофу. Такие подозрения высказал американский конгресс. По их мнению, шумиха вокруг НЛО – прикрытие ЧП, которое произошло в Огайо, где с рельсов сошло около 50 вагонов поезда. Он перевозил опасные химические материалы. Журналисты предупреждают, что винилхлорид, находившийся в вагонах, мог попасть в реку, вода из которой течет в домах около пяти миллионов человек. Уже отмечены случаи заражения, а также болезни и смерти среди домашних животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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