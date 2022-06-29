"Ночная смена": Серкан Болат и Кевин Спейси

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды.

На этот раз ведущие затронули тему порно, турецкого актера Серкана Болата и Кевина Спейси. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

