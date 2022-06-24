Скорая Московской области опровергла слухи об отказе отправить бригаду к Юрию Шатунову

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На Московской областной станции скорой помощи заявили, что данные о якобы отказе выслать бригаду к певцу Юрию Шатунову не соответствуют действительности, сообщает Агентство "Москва".

"Информация, размещенная в некоторых СМИ и телеграм-каналах, о том, что диспетчер скорой помощи отказал в направлении бригады к пациенту, не соответствует действительности. Администрацией областной скорой медицинской помощи были подняты и проанализированы все вызовы, прослушаны записи звонков, поступивших на пульт скорой за данный период. Звонивший житель не вызывал бригаду скорой, а уточнял нахождение ближайшей больницы, на что диспетчером был дан исчерпывающий ответ", – отметили на станции.

Кроме того, звонившему было предложено оформить вызов бригады скорой помощи, однако он отказался и решил самостоятельно привезти пациента в больницу.

При поступлении звонка в Растуновскую больницу скорая прибыла на место за три минуты и начала оказывать пациенту экстренную помощь, а также медэвакуацию.

Как отметил представитель больницы, автомобиль скорой укомплектован таким медоборудованием, как реанимационный набор, аппараты ИВЛ, ЭКГ и дефибриллятор. "Пациент был доставлен в РСЦ Домодедовской больницы, где врачи продолжили бороться за его жизнь", – добавил он.

Прокомментировал появившуюся в СМИ информацию и представитель артиста Аркадий Кудряшов. Он заявил об отсутствии претензий к медикам, которые пытались спасти Шатунова, сообщает РИА Новости.

"Мы никаких претензий ни к скорым, ни к врачам не имеем", – подчеркнул Кудряшов.

О смерти Шатунова стало известно 23 июня. Артисту было 48 лет.

Пиар-менеджер музыканта рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался.

Позже главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что артист был госпитализирован в состоянии клинической смерти.

Он пояснил, что в течение полутора часов пациенту проводили реанимационные мероприятия, которые не увенчались успехом.

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау, Башкирской АССР. Из-за семейных проблем часть жизни он провел в детском доме.

В октябре 1986 года Шатунов в Оренбурге познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который написал для начинающего певца композиции "Вечер холодной зимы" и "Метель в чужом городе", с которых началась история группы "Ласковый май".

