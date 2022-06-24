Юрия Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище 28 июня – СМИ

Фото: ТАСС/Артем Краснов

Певца Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище 28 июня после кремации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Юрия Шатунова решили кремировать. Захоронение урны на Троекуровском кладбище 28 июня", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что прощание с певцом состоится в воскресенье, 26 июня, на Троекуровском кладбище. Похороны артиста будут проходить два дня.

О смерти Шатунова стало известно 23 июня. Артисту было 48 лет.

Пиар-менеджер музыканта рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался.

Позже главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что артист был госпитализирован в состоянии клинической смерти.

Он пояснил, что в течение полутора часов пациенту проводили реанимационные мероприятия, которые не увенчались успехом.

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау, Башкирской АССР. Из-за семейных проблем часть жизни он провел в детском доме.

В октябре 1986 года Шатунов в Оренбурге познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который написал для начинающего певца композиции "Вечер холодной зимы" и "Метель в чужом городе", с которых началась история группы "Ласковый май".

