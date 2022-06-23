Прощание с Юрием Шатуновым состоится на Троекуровском кладбище 26 июня

18:35
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Прощание с певцом Юрием Шатуновым состоится в воскресенье, 26 июня, на Троекуровском кладбище, сообщил Агентству "Москва" директор артиста Аркадий Кудряшов.
"Прощание состоится в воскресенье с 10:00 до 15:00 в зале прощаний на Троекуровском кладбище", – сказал он.
Ранее сообщалось, что похороны артиста пройдут в два дня.
О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Артисту было 48 лет.
Пиар-менеджер артиста рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался.
Позже главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что артист был госпитализирован в состоянии клинической смерти.
Он пояснил, что в течение полутора часов врачи оказывали артисту реанимационные мероприятия, которые, однако, не увенчались успехом.
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау, Башкирской АССР. Из-за семейных проблем часть жизни он провел в детском доме.
В октябре 1986 года Шатунов в Оренбурге познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который написал для начинающего певца композиции "Вечер холодной зимы" и "Метель в чужом городе", с которых началась история группы "Ласковый май".
Умер Юрий Шатунов
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