Эрдоган и Алиев поздравили Путина с днем рождения

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравили Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщили канцелярия Эрдогана и пресс-служба Алиева.

Путин и президент Турции также обсудили двусторонние отношения между странами, региональные и глобальные вопросы.

В свою очередь, Алиев в ходе разговора пожелал Путину крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в государственной деятельности. Российский президент поблагодарил азербайджанского коллегу за поздравления и внимание.

Кроме того, лидеры России и Азербайджана выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений и обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между странами в различных сферах.

Путину 7 октября исполнилось 74 года. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что он редко проводит день рождения исключительно в праздничном формате. В этом году у главы государства запланирована серия международных телефонных разговоров и другие мероприятия. В частности, его уже поздравили лидер Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Садыр Жапаров.