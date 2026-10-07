Голикова: избыточный вес могут иметь до 1 млрд человек к 2030 году

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Избыточную массу тела могут иметь до 1 миллиарда человек к 2030 году. Это практически каждый второй взрослый, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в видеоприветствии к участникам IV Международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка".

"Детское ожирение затрагивает каждого десятого ребенка в мире, а каждый пятый ребенок и подросток имеет избыточный вес", – цитирует Голикову ТАСС.

По ее словам, ожирение является общемировой проблемой. С конца 1990-х годов рост заболеваемости среди взрослых во всем мире увеличился более чем вдвое.

Согласно данным ВОЗ, свыше 170 миллионов детей и подростков в мире страдают от ожирения. В 2024 году такой диагноз поставили 70 миллионам детей в возрасте от 5 до 9 лет и 100 миллионам подростков от 10 до 19 лет.

В свою очередь, академик РАН Наталья Мокрышева уточнила, что избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития как минимум 13 видов рака. Проблема лишнего веса вышла за пределы медицинского сообщества и не является косметической, подчеркнула она.