Прощание с Юрием Шатуновым пройдет в два дня – директор артиста

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Прощание с Юрием Шатуновым пройдет в два этапа, заявил Москве 24 директор артиста Аркадий Кудряшов.

"Мы позднее опубликуем даты. Один день будет прощальный, а второй день полностью закрытый, только для своих: прощание и похороны", – сказал он.

Ранее Кудряшов сообщил, что Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище. По его словам, артисту неожиданно стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Шатунов умер в машине, а в больнице предпринимались попытки его реанимировать.

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что артист был госпитализирован в состоянии клинической смерти. Он пояснил, что в течение полутора часов врачи оказывали артисту реанимационные мероприятия, которые, однако, не увенчались успехом.

О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Артисту было 48 лет.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. Из-за семейных проблем часть жизни он провел в детском доме.

В октябре 1986 года Шатунов в Оренбурге познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который написал для начинающего певца композиции "Вечер холодной зимы" и "Метель в чужом городе", с которых началась история группы "Ласковый май".

