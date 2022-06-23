Юрия Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище – директор артиста

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Певец Юрий Шатунов может быть похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил Москве 24 директор артиста Аркадий Кудряшов.

"Пока рассматриваем Троекуровское кладбище. Где будут похороны, еще не решили, едем определяться. <...> Жена чувствует себя плохо. Это (смерть Шатунова. – Прим. ред.) произошло неожиданно, все было стремительно и молниеносно. Проблем не было, на сердце никогда не жаловался", – отметил он.

По словам Кудряшова, артисту неожиданно стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Шатунов умер в машине, в больнице предпринимались попытки его реанимировать.

О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Артисту было 48 лет.

Пиар-менеджер артиста рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался.

Позже главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что артист был госпитализирован в состоянии клинической смерти.

Он пояснил, что в течение полутора часов врачи оказывали артисту реанимационные мероприятия, которые, однако, не увенчались успехом.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау, Башкирской АССР. Из-за семейных проблем часть жизни он провел в детском доме.

В октябре 1986 года Шатунов в Оренбурге познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который написал для начинающего певца композиции "Вечер холодной зимы" и "Метель в чужом городе", с которых началась история группы "Ласковый май".

