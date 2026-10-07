В столице в третий раз наградят лауреатов премии "Благотворитель Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Церемония вручения премии "Благотворитель Москвы" пройдет 12 октября в Новом корпусе Третьяковской галереи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Премия вручается в третий раз. За два предыдущих года в конкурсе приняли участие более 260 человек и организаций, свыше 20 из них стали победителями. Награда отмечает вклад московских некоммерческих организаций, благотворителей, меценатов и социально ответственного бизнеса в развитие культуры благотворительности.

В этом году организаторы получили 155 заявок. Участниками конкурса могут стать столичные фонды, работающие в Москве не менее года, коммерческие и некоммерческие юридические лица, а также граждане, занимающиеся добровольчеством, меценатством и другой общественно полезной деятельностью.

Награды разыгрываются в семи номинациях. Победителей определит Экспертный совет по грантам, благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы. При оценке инициатив совет учитывает масштаб работы и уникальность проектов.

Ранее сообщалось, что в столице расширяют возможности цифровой благотворительности. В частности, москвичи могут переводить средства нуждающимся через сервис на mos.ru и участвовать в волонтерских проектах через ресурсный центр "Мосволонтер". Для пожертвования необходимо выбрать программу и указать сумму. Кроме того, есть опция "Помочь всем".