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07 октября, 15:03

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Мишустин рассказал, что заработал свои первые деньги каменщиком на стройке

Мишустин раскрыл, где заработал свои первые в жизни деньги

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что его первые заработанные деньги составили 20 рублей, он получил их, работая каменщиком на стройке после 9-го класса. Об этом глава кабмина рассказал во время осмотра выставки "Золотая осень".

Отвечая на вопрос участников выставки, Мишустин уточнил, что также подрабатывал на военной кафедре Московского станкостроительного университета.

Ранее премьер-министр посетил образовательный комплекс "Орбита" в Домодедове. Он осмотрел школу после реконструкции и пообщался с ребятами из профильного космического класса.

Мишустин задал им математическую задачу. Один из школьников сразу дал верный ответ. Тогда председатель правительства пожал ему руку и пообещал сделать подарок.

Позднее стало известно, что школьник получил в подарок книги. Среди них – "Занимательная математика" Якова Перельмана.

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