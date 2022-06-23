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Коллеги по сцене рассказали, каким запомнят Юрия Шатунова

"Пережил многое и не сломался": коллеги по сцене рассказали о Юрии Шатунове
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В ночь с 22 на 23 июня на 49-м году жизни скончался солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Певец умер в результате острой сердечной недостаточности. Рассказываем, каким артиста запомнили его друзья и коллеги по сцене.

"Реально был классный"

Юрий Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня. По данным СМИ, накануне певец отдыхал вместе со своим менеджером в Подмосковье, когда ему стало плохо. Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал Москве 24, что знакомые Шатунова доставили его в состоянии клинической смерти.

"Певец скончался в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда", – уточнил он, добавив, что до этого врачи в течение 1,5 часа проводили реанимационные мероприятия.

До последнего дня Шатунов продолжал активно выступать и давать интервью. На ноябрь у него были запланированы очередные гастроли, список городов был опубликован в его социальных сетях. При этом, по данным "Звезды", певец жаловался на плохое самочувствие во время одного из своих последних выступлений 15 июня в Зеленограде. Одна из зрительниц рассказала, что музыкант не раз прерывал концерт, чтобы восстановить дыхание. Одна из таких пауз растянулась на 20 минут: артист объяснил поклонникам, что ему "сделали укольчик". После этого он продолжил концерт.

Как сообщил Москве 24 директор певца Аркадий Кудряшов, Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище. "Похороны будут проходить в два этапа. Мы позднее опубликуем даты. Один день будет прощальный, а второй день – полностью закрытый, только для своих: прощание и похороны", – уточнил он.

Клавишник "Ласкового мая" Андрей Шишкин в разговоре с Москвой 24 признался, что пока не может говорить о Шатунове в прошедшем времени. Он рассказал, что недавно созванивался с ним, и в его голосе не было ничего необычного. "Мы с ним два дня назад разговаривали и должны были перед завтрашним его отъездом в Германию встретиться еще. Больше этого я сейчас пока не могу, не самая сейчас легкая позиция. Он мой друг, поэтому он для меня... мне сложно говорить", – поделился Шишкин.

Кроме того, что он был уставший от гастролей немножко, он в принципе звучал (во время телефонного разговора. – Прим. ред.) нормально и мы договаривались о встрече.
Андрей Шишкин
клавишник группы "Ласковый май"

Продюсер Андрей Разин, конфликт с которым продлился до самой смерти музыканта, признался в непростых отношениях с Шатуновым.

Пришла печальная весть. Сегодня не стало солиста группы "Ласковый май" Юры Шатунова. У нас с ним были многогранные отношения. И добрые, и порой сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются "жизнь".
Андрей Разин
создатель группы "Ласковый май"

Он добавил, что жизнь Шатунова оборвалась "на новом витке карьеры".

Певица Татьяна Буланова запомнила Юрия Шатунова замечательным и талантливым человеком. "Он реально был классный. На сцене понятно, что и песни хорошие, и пел он здорово. Но в жизни он просто был невероятным человеком, простым, легким в общении, интересным, пережившим очень многое в детстве и не сломавшимся", – рассказала она Москве 24.

Соболезнования также выразил певец Николай Басков. "Просто шок. Ушел Юра Шатунов. Наше детство, юность и зрелость. Мои соболезнования родным и близким. Вечная память", – написал он.

Музыкант и режиссер Александр Левшин вспомнил, что на заре "Ласкового мая" помогал группе записывать песни. "Юра один из немногих, кто создал огромную армию поклонников этой группы. Песни в его исполнении стали шлягерами на все времена. Светлая память о тебе, Юра!" – сказал он.

Продюсер Иосиф Пригожин также рассказал в своих соцсетях, что не может поверить в смерть Юрия Шатунова. Он принес соболезнования родным, близким и фанатам его творчества.

Голос эпохи

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в машине скорой помощи по дороге в роддом башкирского города Кумертау. Музыкой увлекся с детства. В официальной биографии будущей звезды отечественной эстрады сказано, что его первое выступление прошло на свадьбе в селе Савельевка: юный Шатунов пел гостям под гармошку.

Детство было тяжелым. Отец в воспитании никак не участвовал, мать умерла, когда Шатунову было 11 лет. Почти год после ее смерти он бродяжничал. Затем был детский дом и школа-интернат в Оренбурге. Там в 1986 году Шатунов и руководитель кружка художественной самодеятельности Сергей Кузнецов и решили основать "Ласковый май".

Через год Шатунов впервые запишет легендарные хиты "Белые розы" и "Седая ночь". Еще через год сбегает с Кузнецовым в Москву и знакомится с Андреем Разиным – будущим продюсером коллектива. А дальше запись альбома, гастроли по городам СССР и зарубежья, полные стадионы восторженных фанатов, ошеломительный успех "Ласкового мая" и ее солиста Юрия Шатунова, который подарил большой стране хиты на все времена.

Он ушел из группы в 1991 году после скандала с Андреем Разиным и построил успешную сольную карьеру. Конфликт с бывшим продюсером вокруг творчества "Ласкового мая" продлился до последних дней жизни Шатунова: незадолго до смерти состоялся суд, который вернул ему права на песни коллектива, в том числе на главные хиты.

Редакция Москвы 24 выражает соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам творчества Юрия Шатунова.

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