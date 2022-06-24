Друг Шатунова рассказал, что происходило с певцом перед смертью

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Певец Юрий Шатунов был как эмоционально, так и физически измучен из-за длительных судебных процессов, связанных с правами на песни "Ласкового мая", сообщил Ura.ru друг артиста и бывший солист группы Андрей Шишкин.

Шишкин уточнил, что в его последнем разговоре с Шатуновым "ничего не предвещало трагедии". Артист должен был лететь к родным в Германию после тура, при этом у него уже были куплены билеты.

"Видно было, что он очень сильно утомлен. Конечно, наверняка, внутри все прогрессировало", – отметил товарищ артиста.

Он также выразил мнение, что Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве", которую перенес зимой после очередных гастролей. Друг артиста отметил, что у него было общее истощение организма. Тогда Шатунов был госпитализирован и находился на реабилитации порядка 2,5 недель.

"Он отдавался всем концертам с душой... То есть, тут и переутомление, и, как всегда, недообследование", – заключил Шишкин.

О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Артисту было 48 лет. Пиар-менеджер артиста рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался.

Позже главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что артист был госпитализирован в состоянии клинической смерти. Он пояснил, что в течение полутора часов врачи оказывали артисту реанимационные мероприятия, которые, однако, не увенчались успехом.

Прощание с певцом состоится в воскресенье, 26 июня, на Троекуровском кладбище. Похороны артиста пройдут в два дня.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. Из-за семейных проблем часть жизни он провел в детском доме.

В октябре 1986 года Шатунов в Оренбурге познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который написал для начинающего певца композиции "Вечер холодной зимы" и "Метель в чужом городе", с которых началась история группы "Ласковый май".

