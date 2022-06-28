МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Эстонию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство иностранных дел рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Эстонию в связи с ее враждебными действиями по отношению к гражданам России.

"В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику", – говорится на сайте ведомства.

В МИД уточнили, что Эстония заявила о введении запрета на ввоз в страну из РФ некоторых товаров, среди которых продукты, мебель и другие. В Россию же нельзя везти из Эстонии сумки, обувь, технику, стоимость которых превышает 750 евро, а также наличные средства. При этом за вывоз и ввоз товаров предусматривается штраф и тюремный срок – до 3 лет одному гражданину и до 5 лет группе.

"Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций – нанести удар по рядовым российским гражданам", – подчеркнули в МИД РФ.

Ранее россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Финляндию, несмотря на открытие границы. По словам члена комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексея Черняка, не исключено, что может произойти какая-либо внештатная ситуация из-за напряженной политической обстановки.

До этого также гражданам России порекомендовали воздержаться от поездок в Великобританию. В российском министерстве иностранных дел напомнили, что Лондон придерживается крайне недружественного курса по отношению к Москве.

Ситуация у России с другими странами обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

