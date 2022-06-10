МИД Эстонии вызвал посла РФ в связи со словами президента России о Нарве

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла РФ Владимира Липаева в связи с высказыванием президента России Владимира Путина о городе Нарве, передает ТАСС.

"Встречавшийся с послом заместитель госсекретаря Рейн Таммсаар выразил сожаление по поводу заявления президента Путина, в том числе его комментариев по поводу эстонского города Нарвы", – указали в ведомстве.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Петр I во время Северной войны не отторгал земли у Швеции, а возвращал. В частности, к таковым глава государства отнес Приладожье и Нарву.