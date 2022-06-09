Путин заявил, что Россия будет жить лучше через 10 лет

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Россия будет жить лучше через 10 лет. Так Владимир Путин ответил на соответствующий вопрос на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными.

По его словам, это приведет к повышению качества жизни в стране.

Ранее Путин заявил, что Россию невозможно обнести забором. По его словам, власти внутри страны также не собираются этого делать. Путин также подчеркнул, что ограничения в микроэлектронике являются одним из главных направлений удара по РФ. Глава государства добавил, что ответом на все ограничительные меры против России должно быть "безусловное разбюрокрачивание принятия решений" в разных сферах.

