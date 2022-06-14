В Литве оценили идею об отказе от признания Россией независимости страны

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в беседе с изданием Foreign Policy заявил, что Вильнюс действительно опасается внесенного в Госдуму РФ законопроекта об отказе признания независимости Литвы.

"Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой для Литвы, и мы воспринимаем все эти угрозы всерьез", – пояснил Ландсбергис.

Ранее сообщалось, что депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

В пояснительной записке указывается, что постановление Госсовета является незаконным, так как было принято с нарушением требований ряда статей Конституции. В частности, Федоров считает, что был нарушен советский закон "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР". По его словам, в Литве не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР. Кроме того, не был установлен переходный период для рассмотрения спорных вопросов.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не слышали о предложении представителя "Единой России" Евгения Федорова об отзыве признания независимости Литвы.

До этого он оценил публикации о возможном военном альянсе Великобритании и Украины, в который бы также вошли Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция. Представитель Кремля призвал критически отнестись к публикации газеты Corriere della Sera, которая сообщила о возможном объединении стран, и посоветовал подвергать сомнению и другие сообщения представителей средств массовой информации.

