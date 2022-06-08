В Госдуму внесли законопроект об отмене признания независимости Литвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Соответствующий документ появился в думской базе данных.
В пояснительной записке указывается, что постановление Госсовета является незаконным, так как было принято с нарушением требований ряда статей Конституции. В частности, Федоров считает, что был нарушен советский закон "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР". По его словам, в Литве не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР. Кроме того, не был установлен переходный период для рассмотрения спорных вопросов.
Депутат также напомнил, что Конституция России была дополнена статьей о том, что "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории".
"В марте 1991 года в соответствии с Постановлением Верховного Совета СССР от 16 января 1991 года № 1910-1 "Об организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о сохранении Союза Советских Социалистических Республик" в стране проведен референдум, на котором было принято решение о сохранении Союза ССР как единого государства", – говорится в записке.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не слышали о предложении представителя "Единой России" Евгения Федорова об отзыве признания независимости Литвы.
До этого он оценил публикации о возможном военном альянсе Великобритании и Украины, в который бы также вошли Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция. Представитель Кремля призвал критически отнестись к публикации газеты Corriere della Sera, которая сообщила о возможном объединении стран, и посоветовал подвергать сомнению и другие сообщения представителей средств массовой информации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: