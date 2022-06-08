В Госдуму внесли законопроект об отмене признания независимости Литвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Соответствующий документ появился в думской базе данных.

В пояснительной записке указывается, что постановление Госсовета является незаконным, так как было принято с нарушением требований ряда статей Конституции. В частности, Федоров считает, что был нарушен советский закон "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР". По его словам, в Литве не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР. Кроме того, не был установлен переходный период для рассмотрения спорных вопросов.

Депутат также напомнил, что Конституция России была дополнена статьей о том, что "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории".

"В марте 1991 года в соответствии с Постановлением Верховного Совета СССР от 16 января 1991 года № 1910-1 "Об организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о сохранении Союза Советских Социалистических Республик" в стране проведен референдум, на котором было принято решение о сохранении Союза ССР как единого государства", – говорится в записке.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не слышали о предложении представителя "Единой России" Евгения Федорова об отзыве признания независимости Литвы.

До этого он оценил публикации о возможном военном альянсе Великобритании и Украины, в который бы также вошли Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция. Представитель Кремля призвал критически отнестись к публикации газеты Corriere della Sera, которая сообщила о возможном объединении стран, и посоветовал подвергать сомнению и другие сообщения представителей средств массовой информации.

