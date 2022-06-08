Песков заявил, что в Кремле не в курсе инициативы отозвать признание независимости Литвы

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В Кремле не слышали о предложении представителя "Единой России" Евгения Федорова об отзыве признания независимости Литвы.
"Мы не знаем о такой инициативе", – сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.
В нижнюю палату был внесен проект закона, предполагающий отмену постановления Государственного совета Советского Союза о признании независимости Литвы. По словам Федорова, данное решение незаконно ввиду того, что принято неконституционным органом и с нарушением требований статей Конституции.
Кроме того, как уточнил представитель "Единой России", был нарушен закон "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР" – в республике не организовывался референдум о выходе из состава Советского Союза, а также не был озвучен переходный период для рассмотрения всех спорных моментов.
Ранее Песков оценил публикации о возможном военном альянсе Великобритании и Украины, в который бы также вошли Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция.
Представитель Кремля призвал критически отнестись к публикации газеты Corriere della Sera, которая сообщила о возможном объединении стран, и посоветовал подвергать сомнению и другие сообщения представителей средств массовой информации.
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