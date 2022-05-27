Песков оценил сообщения о возможном военном альянсе Лондона и Киева

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном военном альянсе Великобритании и Украины, передает РИА Новости.

"Мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона, в этом случае это означало бы, что он предлагает такой междусобойчик с тем, чтобы подорвать позиции ЕС, общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула", – заявил представитель Кремля.

Песков призвал критически отнестись к публикации газеты Corriere della Sera, которая сообщила о возможном объединении Лондона и Киева, и посоветовал подвергать сомнению и другие журналистские сообщения.

По информации СМИ, новый союз под эгидой Великобритании мог бы включить в себя Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. Также допускается присоединение Турции.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету на вступление страны в Евросоюз. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, заявку рассмотрят в июне.

