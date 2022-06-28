Урну с прахом Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище

Урну с прахом певца Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом свидетельствует фотография в официальном телеграм-канале артиста.

Судя по снимку, на церемонии присутствовали вдова и дети Шатунова.

Также директор артиста Аркадий Кудряшов сообщил, что часть праха Шатунова увезут в Германию, чтобы развеять над озером.

Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня в возрасте 48 лет. Пиар-менеджер музыканта рассказал, что вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

На прощание с певцом, которое состоялось 26 июня, пришли не менее 10 тысяч человек. Церемония прошла на Троекуровском кладбище столицы. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели более 49 тысяч человек. Церемония прощания для близких была на следующий день, 27 июня. Она прошла в закрытом режиме с участием семьи и близких Шатунова.

