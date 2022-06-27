В СК опровергли информацию о возбуждении дела после смерти Шатунова

10:55
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В ГСУ Следственного комитета России по Московской области опровергли информацию о возбуждении уголовного дела в отношении врачей скорой помощи после смерти певца Юрия Шатунова.
"Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что на врачей скорой помощи завели уголовное дело. Причиной указывалось несвоевременно оказание помощи Шатунову.
При этом на Московской областной станции скорой помощи заявили, что данные о якобы отказе выслать бригаду к певцу Юрию Шатунову не соответствуют действительности.
Прокомментировал появившуюся в СМИ информацию и представитель артиста Аркадий Кудряшов. Он заявил об отсутствии претензий к медикам, которые пытались спасти певца.
О смерти Шатунова стало известно 23 июня. Артисту было 48 лет. Пиар-менеджер музыканта рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался.
Позже главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что артист был госпитализирован в состоянии клинической смерти. Он пояснил, что в течение полутора часов пациенту проводили реанимационные мероприятия, которые не увенчались успехом.
Врачи рассказали о последних минутах жизни Шатунова
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