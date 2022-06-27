Юрист рассказала, могут ли возбудить дело на врачей из-за смерти Шатунова

После смерти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова на спасавших его врачей скорой помощи якобы возбудили дело, утверждает директор артиста Аркадий Кудряшов. При этом в Следственном комитете его слова не подтвердили. Разбираемся, может ли история смерти исполнителя в итоге закончиться уголовным делом.

"Везите сами"

Фото: телеграм-канал SHOT

По словам Кудряшова, как только Шатунову стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Но отправлять к певцу бригаду врачей якобы не стали, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Диспетчер сказала, мол, везите сами, вам придется долго ждать. Довезли до ближайшего травмпункта, там уже сказали, что случай тяжелый, надо везти в больницу, нам прислали бригаду скорой. Просто какую-то древнюю газель без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. Да, там в больнице пытались его "завести", не получилось, он уже был мертвым", – рассказал о последних минутах жизни Шатунова его директор.





Юрий Шатунов скончался 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная обширным инфарктом миокарда. Прощание с лидером "Ласкового мая" состоялось 26 июня на Троекуровском кладбище, куда пришли более 16 тысяч человек. После кремации часть праха Шатунова захоронят в Германии, где он жил на протяжении многих лет.

Из-за проверки в отношении врачей Шатунова якобы сначала не разрешали хоронить, говорит Кудряшов. При этом никаких претензий к докторам у семьи певца нет, подчеркнул он. Кроме того, представитель исполнителя убежден, что смерть Шатунова спровоцировали тяжелые суды с продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным за хиты группы.

В Следственном комитете слова Кудряшова о возбуждении дела опровергли.





из сообщения Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности.

Ранее новости об отказе выслать бригаду врачей к Шатунову не подтвердили на Московской областной станции скорой помощи. "Были подняты и проанализированы все вызовы, прослушаны записи звонков, поступивших на пульт скорой за данный период. Звонивший житель не вызывал бригаду скорой, а уточнял нахождение ближайшей больницы, на что диспетчером был дан исчерпывающий ответ", – рассказали на станции.

Там заявили, что предлагали оформить вызов бригады, но позвонивший от этого отказался и сам повез пациента в Растуновскую больницу. Когда врачей вызывали уже оттуда, машина приехала через три минуты. Шатунову начали оказывать экстренную помощь и повезли в Домодедовскую больницу. В машине скорой помощи было все необходимое оборудование, заявил представитель станции.

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал Москве 24, что певца привезли к ним в состоянии клинической смерти. Его пытались реанимировать в течение полутора часов, но сделать это не удалось.

Без суда не обойдется?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Уголовное дело обычно не возбуждается сразу – до этого момента проводится проверка, рассказала Москве 24 медицинский юрист Ирина Гриценко. Для этого могут изъять всю документацию по случившемуся и оригинал аудиозаписи разговора с диспетчером. Все звонки, которые поступают в скорую помощь, фиксируются, подчеркнула специалист. Также в рамках проверки может быть назначена судебно-медицинская экспертиза.





Ирина Гриценко медицинский юрист Сроки, в течение которых рассматриваются материалы проверки, составляют максимум 30 дней. Далее может быть возбуждено уголовное дело, если найдутся подтверждения наличия признаков преступления.

Скорее всего, в данном случае действия врачей могут быть рассмотрены по статье о неоказании помощи больному. Максимальное наказание по ней составляет четыре года лишения свободы и запрет на занятие определенной деятельностью в течение трех лет, подчеркнула Гриценко. Отсутствие претензий со стороны семьи не будет иметь значения, так как непрофессиональные действия врачей в целом подразумевают под собой общественную опасность, добавила она.

Чтобы оценивать действия диспетчера, нужно проанализировать его внутренние должностные инструкции. "Если там записано, что нужно, чтобы человек произнес, что он вызывает скорую помощь, тогда он действовал в соответствии с инструкцией и нарушений здесь нет. Также важно, сообщили ли они адрес для вызова или нет (чтобы направить машину, нужно назвать адрес). Если они его не сообщили, то опять же здесь нет неисполнения должностных инструкций", – говорит Гриценко.

Если же вызвавшие Шатунову скорую сообщили адрес, а диспетчер на это действительно сказал, что бригада будет ехать долго, тогда возникает неоднозначная ситуация, считает юрист. "Такой ответ может трактоваться действительно как то, что не предоставили машину скорой помощи. Здесь уже нужно смотреть детали уголовного дела, должностные инструкции и анализировать запись разговора с диспетчером", – сказала она.

Эксперт не исключила, что в конечном итоге уголовное дело в отношении врачей может быть возбуждено. В том числе это связано с широким общественным резонансом вокруг смерти Шатунова. В целом в последние годы врачей стали жестче наказывать за непрофессиональные действия, заключила юрист.

"Не отказывайтесь от скорой помощи"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член общественного совета при Росздравнадзоре Ольга Вострикова в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что не верит в версию с отказом отправлять бригаду на вызов к Юрию Шатунову.

"В нашем государстве каждому человеку положено предоставление скорой помощи по его вызову. Я уверена, что сотрудники скорой вряд ли бы отказались приехать на вызов. Тем более сейчас не такая сложная ситуация, как была раньше с ковидом – когда физически бригад скорой помощи не хватало и приходилось ожидать их больше времени. Сейчас ситуация более-менее нормализовалась", – сказала она.





Ольга Вострикова председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член общественного совета при Росздравнадзоре Я честно скажу: мы не получали обращений от пациентов, которые бы говорили, что скорая помощь не приезжает по вызову.

В столице и Московской области все автомобили скорой очень хорошо оснащены, отметила эксперт. По ее словам, "древние "Газели" там уже не встречаются. "Мне кажется, весь парк поменялся как раз в ковидное время", – обратила внимание она.

В экстренных ситуациях специалист рекомендует не отказываться от приезда бригады врачей. "Может быть, необходимая помощь будет оказана на дому и не понадобится ложиться в стационар. Но если вдруг нужна госпитализация, то лучше сделать это на скорой помощи. Так будет намного быстрее, эффективнее. И не надо тратить время, сидя в приемном отделении, как когда просто сами приезжаете в больницу на госпитализацию", – подчеркнула Вострикова.

Если скорая долго едет к пациенту или станция вдруг отказалась прислать бригаду, эксперт советует записать данные диспетчера. Тогда будет понятно, кто именно несет ответственность за принятые решения. Жалобу с данными можно направить через сайт общественного совета при Росздравнадзоре: оттуда обращение перенаправят в Минздрав или региональный департамент здравоохранения, заключила она.

