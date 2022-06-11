"Золотая рыбка": Сергей Юшкевич

Гостем программы "Золотая рыбка" стал заслуженный артист России Сергей Юшкевич.

Как драмкружок спас его от плохой компании в юности? Почему он не бросил театр в 90-е? Как "Современник" изменил его жизнь? Как он работал с Анджеем Вайдой и пытался попасть на съемки последнего фильма Германа?

Об этом и не только Сергей Юшкевич рассказал Евгению Додолеву.