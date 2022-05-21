"Золотая рыбка": Вячеслав Гришечкин

Гостем программы "Золотая рыбка" стал заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин.

Как принимали спектакли с его участием в Японии? Чем отличаются молодые артисты от плеяды ушедших звезд? И где граница этики и эстетики в театре?

Об этом и не только Вячеслав Гришечкин рассказал Евгению Додолеву.