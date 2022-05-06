Мемориальную доску медику Алексею Голикову открыли в Москве

В пятницу, 6 мая, у кардиологического корпуса НИИ им. Склифосовского открыли мемориальную доску, посвященную создателю научной школы неотложной кардиологии Института Алексею Голикову.

Алексей Голиков – ветеран Великой Отечественной войны. С 1940 по 1945 год он обучался в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и во время учебы регулярно участвовал во фронтовых операциях, поэтому мемориальную доску в его честь открыли именно в преддверии Дня Победы.

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