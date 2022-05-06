Наземный общественный транспорт Москвы подготовят к работе в летнем сезоне

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Наземный общественный транспорт столицы готовят к работе в летнем сезоне, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В ведомстве уточнили, что проверяют каждый из 8,5 тысячи автобусов и тысячи электробусов, настраивают системы климат-контроля, переходят на летнее расписание, а также добавили сезонные маршруты до мест отдыха. Также проводится генеральная уборка транспорта и инфраструктуры.
"Скоро установится теплая погода, поэтому в рамках поручений Сергея Собянина мы активно готовим наземный городской транспорт к лету. Для этого мы проверяем все оборудование автобусов и электробусов, проводим генеральную уборку салонов и инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, одна из главных задач – проверка кондиционеров, чтобы поездки в жаркую погоду оставались комфортными и удобными.
Ранее сообщалось, что московский парк коммунальной техники перевели на летний режим эксплуатации. Для обеспечения ежедневной уборки на машины установлено поливомоечное оборудование. В общей сложности будут задействованы 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации.
Наземный общественный транспорт Москвы подготовили к летнему сезону
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