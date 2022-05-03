Почти 20 тыс человек посетили мотофестиваль на Ходынском поле

Почти 20 000 человек посетили мотофестиваль на Ходынском поле. Для гостей выступали спортсмены из группы "Каскад" столичного управления ГИБДД и МЧС.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что число мотоциклистов в городе растет, а в прошлом году их стало на 10 000 больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

