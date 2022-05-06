Движение в столице ограничат 7 мая в связи с генеральной репетицией парада

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В связи с проведением генеральной репетиции парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 7 мая в столице ограничат движение транспорта, сообщается в телеграм-канале ГИБДД.

С 05:30 до 08:00 часов проехать нельзя будет по Шоссейному проезду, Проектируемому проезду № 3502, Волгоградскому проспекту от улицы Люблинской до Марксистской, по Марксистской улице от Волгоградского проспекта до Таганской площади, по Таганской площади, в обе стороны по Садовому кольцу от Таганского тоннеля до проспекта Мира и далее до Нового Арбата, по Оружейному переулку и по Тверской улице.



С 05:30 часов и до окончания мероприятия перекроют для проезда Тверскую и 1-ю Тверскую-Ямскую улицы от Моховой до улицы Гашека, Большой Путинковский переулок, Страстной и Тверской бульвары, улицу Моховую от Воздвиженки до Охотного Ряда, Большую Никитскую улицу от Романова переулка до Моховой, улицу Охотный Ряд, Театральный проезд до Петровки, Старую площадь, Китайгородский проезд, Москворецкую набережную, Кремлевскую набережную, Ильинку, Варварку, Гончарную, Котельническую, Устьинскую и Подгорскую набережные, Большой Устьинский, Большой Москворецкий, Малый Москворецкий и Чугунный мосты.

На этот же период закроют улицу Болотную, Болотную площадь, Болотную набережную, Фалеевский переулок, улицу Балчуг, Лубочный переулок, Софийскую, Раушскую, Садовническую набережные, улицу Садовническую от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, 1-й и 2-й Раушский переулки, а также улицу Солянку.



С 10:30 часов и до окончания мероприятий будут перекрыты Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица, Воздвиженка, Новый Арбат, Оружейный переулок, улицы 1-я и 2-я Брестская, улица Тверская, Таганская площадь, улица Марксистская, Волгоградский проспект, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд.



В Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Ранее сообщалось, что станции метро в центре Москвы 7 и 9 мая будут работать только на вход и пересадку из-за репетиции парада Победы и акции "Бессмертный полк".

Станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку.

Также по требованию полиции возможны ограничения на вход и выход на прилегающих станциях метро. Ограничения начнут действовать в 05:30 и сохранятся до окончания мероприятий.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В параде участие примут 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

