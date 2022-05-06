Пожар на рынке во Владикавказе ликвидирован

Фото: пресс-служба МЧС России по РСО-Алания/ТАСС

Спасатели ликвидировали крупный пожар на рынке "Викалина" во Владикавказе. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС России.

"Пожар ликвидирован в 14:20", – говорится в сообщении.

Крупный пожар произошел на рынке "Викалина" утром в пятницу, 6 мая. Сообщалось, что огонь охватил три вещевых ангара на площади 1 900 квадратных метров. Общая площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

С территории эвакуировали 520 человек. При пожаре пострадала женщина, ее доставили в клиническую больницу скорой медицинской помощи.

