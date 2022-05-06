Открытое горение ликвидировано на рынке во Владикавказе

12:42
Фото: телеграм-канал "ЧП / Владикавказ"
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на рынке "Викалина" во Владикавказе, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника североосетинского главка МЧС РФ Александр Хоружий.
"В 11.11 ликвидация открытого горения. Было эвакуировано из ангаров 520 человек, всего площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров", – сказал Хоружий.
Он уточнил, что при пожаре пострадала женщина, ее доставили в клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Хоружий добавил, что в настоящее время сотрудники регионального МЧС проводят проливку конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания. В мероприятиях участвуют 105 человек и 19 единиц техники.
Крупный пожар произошел на рынке "Викалина" в пятницу утром. Сообщалось, что огонь охватил три вещевых ангара. Пожару был присвоен третий ранг сложности.
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