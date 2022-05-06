Площадь пожара на рынке во Владикавказе составляет 4,5 тыс квадратных метров

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Крупный пожар произошел на рынке "Викалина" во Владикавказе. К настоящему времени его удалось локализовать на площади 4,5 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Ранее в ведомстве отмечали, что огонь охватил три вещевых ангара. Пожару присвоен третий ранг сложности. В ликвидации возгорания задействованы свыше 50 человек и 17 единиц техники.

"Двое пострадали на пожаре, им оказывается помощь", – сообщил представитель регионального Минздрава.

Ранее пожар произошел на железнодорожной станции в Дзержинске под Нижним Новгородом. Его площадь достигала 2,5 тысячи квадратных метров. Причиной стало возгорание цистерны с растворителем. В ликвидации пожара участвовали 55 человек и 17 единиц техники.

