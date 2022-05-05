В Москве на Земляном валу загорелось здание

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

В здании в центре Москвы начался пожар. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

"5 мая в 18:58 в "Службу 112" поступило сообщение о загорании двух этажей в здании по адресу: улица Земляной Вал, дом 59. Площадь пожара составила 200 квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы. В их числе – расчет ПСО №202 столичного пожарно-спасательного центра.

"По прибытии пожарные проложили четыре магистральные линии, на тушение было подано восемь водяных стволов", – добавили в департаменте.

В 20:02 пожар был локализован, а в 20:25 полностью ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее на северо-западе Москвы в корпусе жилого комплекса "Маршал" на улице Маршала Рыбалко произошел пожар. По данным экстренных служб, произошло возгорание деревянного обрешетника кровли. Отмечалась угроза дальнейшего распространения огня. В 12:38 открытое горение было ликвидировано.