15:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин посетил площадку фестиваля "Московская весна" на Коптевском бульваре.
Она была открыта в парке "Бригантина" в декабря 2020 года. Место было украшено факелами-фонарями, резными стеновыми панелями и витражами, а также скульптурами львов и грифонов.
Кроме фестивальной зоны, на площадке оборудовано спортивное ядро с местом для игры в теннис, футбол и баскетбол, а также детский спортивный комплекс. В отдельном большом павильоне доступна для гостей межрегиональная ярмарка на 12 торговых мест, которая открыта круглый год.
"Московские сезоны" вновь работают после достаточно долгого перерыва – через два года. Мы открыли "Пасхальный дар", а вот сейчас – фестиваль "Московская весна". Один из самых любимых фестивалей, который плавно перерастает в праздник Победы", – отметил мэр.
По словам Собянина, в рамках программы фестиваля запланированы концерты, мастер-классы, а также выступления песенно-вокальных коллективов, которые исполнят композиции военных лет.
Посвященный майским праздникам фестиваль "Московская весна" длится уже почти неделю. В городе подготовлена 21 тематическая площадка. До 10 мая москвичи могут не только принять участие в различных мастер-классах, но и попробовать необычные блюда и посмотреть спектакли.
7 и 8 мая на улицах Городецкой и Перерва пройдут уроки по пластике.
Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Московская весна"
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