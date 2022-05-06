Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин посетил площадку фестиваля "Московская весна" на Коптевском бульваре.

Она была открыта в парке "Бригантина" в декабря 2020 года. Место было украшено факелами-фонарями, резными стеновыми панелями и витражами, а также скульптурами львов и грифонов.

Кроме фестивальной зоны, на площадке оборудовано спортивное ядро с местом для игры в теннис, футбол и баскетбол, а также детский спортивный комплекс. В отдельном большом павильоне доступна для гостей межрегиональная ярмарка на 12 торговых мест, которая открыта круглый год.

"Московские сезоны" вновь работают после достаточно долгого перерыва – через два года. Мы открыли "Пасхальный дар", а вот сейчас – фестиваль "Московская весна". Один из самых любимых фестивалей, который плавно перерастает в праздник Победы", – отметил мэр.

По словам Собянина, в рамках программы фестиваля запланированы концерты, мастер-классы, а также выступления песенно-вокальных коллективов, которые исполнят композиции военных лет.

Посвященный майским праздникам фестиваль "Московская весна" длится уже почти неделю. В городе подготовлена 21 тематическая площадка. До 10 мая москвичи могут не только принять участие в различных мастер-классах, но и попробовать необычные блюда и посмотреть спектакли.

7 и 8 мая на улицах Городецкой и Перерва пройдут уроки по пластике.

