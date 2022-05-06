Концерт ко Дню Победы пройдет в рамках фестиваля "Московская весна"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

8 мая наши зрители смогут увидеть концерт, посвященной Дню Победы. В программе примут участие квинтет New life brass, а также известные актеры театра и кино. Со сцены прозвучат отрывки из писем военных лет и знаменитые песни, в числе которых "В лесу прифронтовом", "Темная ночь", "Журавли" и "День Победы".

Мероприятие организовано телеканалом Москва 24 и состоится в рамках фестиваля "Московская весна".

Смотрите прямую трансляцию 8 мая в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

