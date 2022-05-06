"Это наш город": фестиваль "Московская весна" продлится до 10 мая

Фестиваль "Московская весна" продлится до 10 мая. В городе работает 21 тематическая площадка.

Горожане могут принять участие в мастер-классах, попробовать необычные блюда и посмотреть спектакли.

В пятницу и субботу на улицах Городецкой и Перерва пройдут уроки по балеткой пластике. Любителей футбола ждут 6 мая ко Коптевском бульваре, а любителей кулинарии – на бульваре Дмитрия Донского.