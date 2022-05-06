Столичные центры творчества подготовили праздничные программы ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центры творчества Москвы подготовили для детей и их родителей развлекательные программы по случаю празднования Дня Победы 9 и 10 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

"Дворцы и центры творчества приглашают юных жителей города и их родителей окунуться в атмосферу майских дней 1945 года, послушав всеми любимые песни, узнать больше об историческом подвиге советского народа, <...> отпраздновать Победу, приняв участие в интернет-соревнованиях", – отметили в ведомстве.

Так, в центре детского творчества "Строгино" и дворце творчества "Неоткрытые острова" в Митине запланированы онлайн-гостиные, в рамках которых будут исполнены музыкальные произведения военных лет. А во дворце творчества "Восточный" между тем в дистанционном формате пройдет обсуждение пьесы Алексея Арбузова "Ночь перед бессмертием".

Подробное расписание мероприятий доступно на сайтах самих организаций, а также на столичном портале дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил специальную праздничную онлайн-программу к 9 Мая. На сайте музея пользователям доступны виртуальные экскурсии, лекции, онлайн-концерты, мастер-классы и кинопоказ.

