Памятник бойцам московского ополчения открыли на юго-востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Памятник четырем дивизиям московского народного ополчения времен ВОВ открыли в сквере на пересечении улиц Академика Виноградова и Теплый стан на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы открыли этот прекрасный памятник четырем дивизиям второй волны формирования", – сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ходе церемонии открытия мемориала.

Он отметил, что за последние три года реализации программы установки памятников дивизиям ополчения в городе появились мемориалы, посвященные третьей, шестой, восемнадцатой и двадцать первой дивизиям. Шапошников напомнил, что программа стартовала в 2015 году.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили реставрацию часовни-памятника русским героям, павшим в бою под Плевной во время Русско-турецкой войны, на площади Ильинские Ворота. На восстановление памятника у специалистов ушло восемь месяцев. В ходе работ были отреставрированы фасады, барельефы и старинные иконы.