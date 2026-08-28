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28 августа, 16:50

Мэр Москвы

Собянин рассказал о планах Москвы в сфере образования на новый учебный год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 85 зданий школ комплексно отремонтируют в Москве в следующем году. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе участия вместе с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым в городском открытом августовском педагогическом совете.

По его словам, только в этом году 1 сентября свои двери для учащихся откроют 100 обновленных школьных зданий. Мэр подчеркнул, что там заменили практически все – инженерные системы, вентиляцию, отопление, освещение, мебель, оснащение профильных кабинетов и лабораторий.

Мэр подчеркнул, что эту программу продолжат, чтобы все столичные школьники могли получить качественное образование. Это касается каждого района Москвы.

Собянин напомнил, что столичные учащиеся становятся обладателями почти половины всех медалей всероссийских олимпиад. Также они забирают две трети наград на зарубежных состязаниях. Вместе с тем стало намного больше выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. На такие результаты влияет и обновление материальной базы школ.

"В этом году мы построим рекордное количество школ – 28 тысяч новых учебных мест появится в школах, 60 образовательных зданий появится. И мы с вами приступили к проектированию и строительству десятка "школ будущего", – сказал градоначальник.

Он также напомнил о развитии "Московской электронной школы". Ее сервисами начинают пользоваться и в других регионах страны.

Кроме того, развиваются столичные колледжи. Внедрение современных стандартов позволяет подросткам получать качественное среднее профессиональное образование. Как указал мэр, почти половина выпускников 9-х классов предпочитают поступать в колледжи.

Вместе с тем Московский городской педагогический университет (МГПУ) почти в 1,5 раза увеличил прием на специальности, связанные с преподаванием. И 65% бюджетных мест составил целевой прием.

"В настоящее время мы разрабатываем концепт новой материальной базы в педвузах, для того чтобы вуз получил не только качественное содержание, но и качественную материальную базу. Мы обязательно это сделаем", – добавил Собянин.

Также градоначальник наградил лауреатов, получивших гранты мэра Москвы в области образования по итогам 2025/2026 учебного года. Градоначальник пожелал им успехов.

Кравцов же отметил, что система образования Москвы стала одной из лучших в мире, как и ее система работы по воспитанию. Этот опыт активно перенимают регионы.

Ранее стало известно, что кабинеты биологии в обновленных школах столицы оснастят новейшим оборудованием. Для этих целей закуплено свыше 1,6 тысячи микроскопов нового поколения, почти 1,3 тысячи препаровальных луп и порядка 1,5 тысячи специализированных наборов для препарирования со скальпелями, пинцетами и ножницами.

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