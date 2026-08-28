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28 августа, 16:01

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Средняя предлагаемая зарплата учителя в России составила 45,5 тысячи рублей

Стала известна средняя зарплата учителя в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Средняя предлагаемая зарплата учителя в России в августе 2026 года составила 45 465 рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соответствующие выводы аналитиков.

Это на 57 014 рублей, или 55,6%, меньше среднего показателя по всем вакансиям в стране. В среднем российские работодатели предлагают соискателям 102 479 рублей.

При этом работа учителя требует высокой квалификации и не ограничивается проведением уроков. Эксперт в сфере поиска работы и подбора персонала Екатерина Агаева пояснила, что речь о постоянной подготовке к занятиям, работе с детьми и родителями.

В преддверии нового учебного года также обсуждается идея увеличить максимальную сумму подарка для учителей с 3 до 5 тысяч рублей. Эту инициативу ранее поддержал депутат Госдумы Николай Новичков. Он подчеркнул, что подарок должен быть знаком признательности, а не средством воздействия на оценки или отношение к ученику.

По мнению Агаевой, обсуждаемое ограничение в 5 тысяч рублей составляет примерно 4,9% от среднего уровня заработной платы по стране. Она также отметила, что подарки учителям вручаются лишь по особым случаям и чаще всего не в денежном эквиваленте, поэтому считать их частью зарплаты или премии было бы неверно.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что за границей растнт спрос на учителей из России, особенно естественно-научного профиля. В рамках проекта "Российский учитель за рубежом" поступило 840 заявок на 344 математика, биолога, физика и химика и 146 преподавателей русского как иностранного. С нового учебного года 791 специалист будет работать в 30 странах, в основном в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии.

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