"Юмор на все времена": Григорий Горин

Выпуск посвящен мастеру искрометной сатиры – Григорию Горине. Он с детских лет был склонен к литературе. Первые стихотворения написал в семилетнем возрасте. И после окончания школы он твердо решил, что станет писателем, но поступил в медицинский институт.

Григорий говорил, что медицина – его жена. Литература – любовница. Григорий долго метался между этими двумя профессиями, пока в его жизни не возникли театр и кино. Он любил выступать с сатирическими монологами на телевидении, реплики которых, тут же разбирали на цитаты. Больше всего в жизни он ценил друзей и творчество. Как он спас жизнь Марку Захарову? И почему Горин рано умер?

Об этом – в программе "Юмор на все времена".