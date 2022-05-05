Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России. На этот раз их продлили до 13 мая.

Изменения касаются 11 аэропортов. Среди них – Анапа, Белгород, Воронеж, Геленджик, Краснодар и другие. Авиакомпаниям рекомендуют перевозить туристов альтернативными маршрутами через транспортные хабы Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, а также Ставрополя и Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.