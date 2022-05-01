В Крыму пообещали вернуть мобильную связь на юге Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в южных регионах Украины решат проблему с отсутствием мобильной связи. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ведутся восстановительные работы, эта диверсия ускорит интеграцию освобожденных южных регионов Украины с Россией. В ближайшее время туда зайдут крымские и донецкие операторы", – заявил чиновник.

Ранее Крючков заявил, что Киев "демонстративно отказался" от Херсонской области, отключил в регионе интернет и мобильную связь.

По данным источника в правительстве Крыма, полуостров и южные регионы Украины планируется соединить оптоволоконным кабелем ради дальнейшей передачи интернет-сигнала.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.