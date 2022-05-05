В Крыму сообщили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины

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Длившаяся восемь лет транспортная блокада Крыма со стороны Украины прорвана, идет восстановление сообщения с освобожденными ВС РФ регионами. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи", – сказал он.

В частности, уже восстановлены железнодорожные маршруты, соединяющие полуостров с Херсонской областью Украины, позже по ним пойдут пассажирские поезда. В освобожденных российскими военными регионах уже возобновлена работа общественного транспорта.

Ранее Крючков сообщил, что в ближайшее время в южных регионах Украины начнут работать крымские и донецкие мобильные операторы. Это, по его словам, решит проблему с отсутствием там мобильной связи и ускорит интеграцию данных регионов с Россией.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

