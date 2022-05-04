Мир должен признать сложившиеся на Украине территориальные реалии – МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Возвращение Крыма в Россию, независимость ДНР и ЛНР – это сложившиеся территориальные реалии. Этот факт необходимо признать Украине и другим странам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью испанской газете ABC.
По ее словам, эти реалии возникли из-за политики Киева, которая установилась после неонацистского государственного переворота в 2014 году.
"Нужно уважать законный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение, зафиксированное в Уставе ООН", – отметила Захарова.
Она также назвала действия РФ в Чечне, Южной Осетии и на Украине абсолютно законными. При этом Захарова добавила, что действия Киева, который устроил "геноцид Донбасса и уничтожение всего русского в собственной стране", являются нелегитимными, антиконституционными и аморальными.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик оценил идею созданию Крымского федерального округа. По его словам, жителями региона смогут стать граждане освобожденных территорий. До этого с идеей восстановления КФО выступил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. По его словам, это необходимо для интеграции в экономическое пространство России освобожденных территорий Украины.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Киеве демонтировали памятник украинскому и российскому рабочим
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