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Южные регионы Украины не должны находиться в составе украинского государства, поскольку они имеют устойчивую историческую принадлежность к России, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

"Киевский режим уже никогда не вернет под свой нацистский контроль Херсонскую область. По ее пути пойдут Николаев и Одесса. Это русские города, и они всегда исторически принадлежали и тяготели к России", – приводит его слова РИА Новости.

Журавко подчеркнул, что развитие и будущее этих регионов заключается в расширении экономической и политической интеграции с РФ.

Ранее зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что вопрос возврата региона под контроль Украины исключен. Референдума по данному вопросу также не планируется. По словам Стремоусова, украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской Народной Республики для запугивания местного населения.

В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.