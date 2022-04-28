Замглавы Херсонской области исключил возвращение региона под контроль Украины

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что вопрос возврата региона под контроль Украины исключен.
"Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности", – сказал Стремоусов РИА Новости.
Референдума по данному вопросу также не планируется. По словам Стремоусова, украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской Народной Республики для запугивания местного населения.
"Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край, в котором не будет места идеологии украинского нацизма", – добавил замглавы региона.
15 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными под полный контроль взята вся территория Херсонской области.
В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
МО РФ сообщило, что более 40 тонн гуманитарной помощи доставлено в Херсонскую область
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