Экс-депутат Рады заявил о начале присоединения Западной Украины к Польше

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Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил о начале первого этапа присоединения Западной Украины к Польше. Об этом сообщает Life.ru.

По словам политика, об этом свидетельствует решение Киева не перевозить поставляемое из-за рубежа оружие в зону боевых действий, а оставлять его в западной части страны.

"Это первый этап перед отделением и созданием "прозападной Украины" со столицей во Львове. С последующим присоединением через референдум к Польше", – отмечает Кива.

В конце апреля глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша рассчитывает установить военно-политический контроль над западными частями Украины, которые считает "своими историческими владениями". По его словам, в этом Варшаве будет помогать Вашингтон.

В ответ на заявление Нарышкина пресс-секретарь министра – координатора спецслужб Польши Станислав Жарин подчеркнул, что в Варшаве не рассматривают возможность аннексии западных территорий Украины.

