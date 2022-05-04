Экс-депутат Рады заявил о начале присоединения Западной Украины к Польше

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Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил о начале первого этапа присоединения Западной Украины к Польше. Об этом сообщает Life.ru.
По словам политика, об этом свидетельствует решение Киева не перевозить поставляемое из-за рубежа оружие в зону боевых действий, а оставлять его в западной части страны.
"Это первый этап перед отделением и созданием "прозападной Украины" со столицей во Львове. С последующим присоединением через референдум к Польше", – отмечает Кива.
В конце апреля глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша рассчитывает установить военно-политический контроль над западными частями Украины, которые считает "своими историческими владениями". По его словам, в этом Варшаве будет помогать Вашингтон.
В ответ на заявление Нарышкина пресс-секретарь министра – координатора спецслужб Польши Станислав Жарин подчеркнул, что в Варшаве не рассматривают возможность аннексии западных территорий Украины.
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